الدولية للطاقة الذرية تؤكد مواصلة نشاطاتها في إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مواصلة نشاطها في إيران بعد تصريحات طهران حول بدء المرحلة الخامسة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فريدريك دال، للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن الوكالة "على علم بإعلان إيران حول المرحلة الخامسة من تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

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وأضاف: "تواصل الوكالة عمليات التفتيش والمراقبة في إيران. وكما في السابق، ستخبر الوكالة الدول الأعضاء حول تطور الوضع".

وكانت إيران أعلنت، في 5 يناير، عن تخليها عن "آخر قيد محوري في الصفقة النووية يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي"، ما يعني أنه لم تبق هناك أي قيود في العمل مع برنامج إيران النووي. مع ذلك، فقد أكدت طهران استعدادها للعودة إلى التزاماتها في حال رفع العقوبات وضمان مصالح إيران، وفقا لبنود الصفقة النووية.

وفي 14 يناير، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت، في العام 2015، الاتفاق النووي مع إيران، إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة (التي انسحبت منه في مايو 2018)، تطبيق آلية فض النزاع، المنصوص عليها في الفقرة 36 من وثيقة الاتفاق، مبررة هذه الخطوة برفض إيران تنفيذ جزء من التزاماتها.