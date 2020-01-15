كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة الحكومة الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستقدم استقالتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح مدفيديف، خلال لقائه الرئيس الروسي، أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان.
وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.