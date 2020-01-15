استقالة الحكومة الروسية

وأوضح مدفيديف، خلال لقائه الرئيس الروسي، أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان.



وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.