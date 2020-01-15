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"البرهان": سنحاسب كل مقصر بعد ظهور نتائج تحقيق تمرد السودان

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قال رئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن التحقيقات جارية لمعرفة من يقف وراء هذا التمرد، مؤكدا أنه ستتم محاسبة كل مقصر بعد ظهور نتائج التحقيق.

وأوضح "البرهان"، خلال تصريحاته، اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق لها حرية البحث والتقصي، منوها بأنه تم توجيه الأجهزة العدلية لتنظيم قوانين تضبط عملية التظاهر.

وتابع: "استولينا على أسلحة مضادة للطائرات من المتمردين"، مضيفا أنه يتم العمل لإخراج المواقع العسكرية من المناطق السكنية وضبط انتشار الأسلحة، ولا توجد أسلحة خارج المنظومة الأمنية.

وأردف، قائلا: "يمكن استيعاب أفراد من هيئة العمليات في القطاعات الأمنية".

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 ويذكر أن اعتبرت السلطات السياسية والعسكرية في السودان، ما حدث من قبل أفراد هيئة العمليات "تمردا"، لافتة إلى قدرتها على حسمه.

فيما صوب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أصابع الاتهام لمدير المخابرات السابق صلاح قوش بالوقوف وراء الأحداث.

وقال حميدتي، في مؤتمر صحفي بعاصمة جنوب السودان (جوبا)، إن هناك مطالبة بحل إدارة العمليات بجهاز الأمن الذي تحول إلى المخابرات العامة وتحويل بعض العناصر للتقاعد.

وأشار إلى أن ما يجري في السودان هو أمر ويقف وراءه عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل، لافتا إلى أن المجلس السيادي لم يتخذ أي إجراء على الفور.

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