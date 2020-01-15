كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرهان": سنحاسب كل مقصر بعد ظهور نتائج تحقيق تمرد السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن التحقيقات جارية لمعرفة من يقف وراء هذا التمرد، مؤكدا أنه

ستتم محاسبة كل مقصر بعد ظهور نتائج التحقيق

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وأوضح "البرهان"، خلال تصريحاته، اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد. وأشار إلى أن لجنة التحقيق لها حرية البحث والتقصي، منوها بأنه تم توجيه الأجهزة العدلية لتنظيم قوانين تضبط عملية التظاهر.

وتابع: "استولينا على أسلحة مضادة للطائرات من المتمردين"، مضيفا أنه يتم العمل لإخراج المواقع العسكرية من المناطق السكنية وضبط انتشار الأسلحة، ولا توجد أسلحة خارج المنظومة الأمنية.

وأردف، قائلا: "يمكن استيعاب أفراد من هيئة العمليات في القطاعات الأمنية".

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