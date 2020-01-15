كأس محمد السادس.. تشكيلة أولمبيك ٱسفي الأساسية أمام الاتحاد السعودي

كشف محمد الكيسر، مدرب فريق أولمبيك ٱسفي، عن التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستخوض بعد قليل مباراة الاتحاد السعودي، في العاصمة السعودية الرياض، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية. وسيدخل ممثل الكرة المغربية بالتشكيل الأساسي التالي:

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