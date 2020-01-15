ألحق فريق نهضة الزمامرة أول هزيمة بالمتصدر نهضة بركام، وبحصة عريضة، بلغت نتيجتها خمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما قبل قليل، عن مؤجل الجولة 11 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وبعد شوط أول سلبي النتيجة، كشر الفريق الزموري على أنيابه في الجولة الثانية وسجل رباعية كاملة، تناوب عليها كل من عبد الصمد لمباركي في مناسبتين، هشام مرشاد، زكرياء كياني، و ابراهيم البحري.
بهذا الانتصار، الرابع له هذا الموسم، قفز الفريق الزموري للمركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق البرتقالي عند النقطة 27 بالمركز الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر في نتيجة مفاجئة.. الزمامرة يسحق بركان بخماسية ويكبده الهزيمة الأولى في البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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