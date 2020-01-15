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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا ترسل مدرب مرتزقتها في سوريا لتدريب ميليشيا الوفاق في ليبيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
كشف وزير الدفاع التركي، الأربعاء، أن فريقاً تركياً لتدريب ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج، التي تقاتل ضد قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، متواجد الآن في ليبيا.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن هذا الفريق سيقوده قائد عسكري تركي برتبة عميد يدعى خليل سويصل وسيتولى تدريب ميليشيا السراج .
وبحسب الإعلام التركي فإن سويصل كان يدرب فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا في شمال سوريا، كما كان يتولى قيادة فرقة مشاة تسمى سيرناك " بتركيا، وقائد لواء ثالث في القوات الخاصة التركية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف، الثلاثاء، أن 100 مقاتل من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا في شمال سوريا نقلوا مؤخراً إلى تركيا، لكي ينقلوا بعدها إلى ليبيا، مضيفاً أن هؤلاء ينتمون لفصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات.
وذكر أنه يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل إضافي من فيلق الشام بعد عدة أيام إلى ليبيا
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