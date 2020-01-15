شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: الاتفاق النووي في خطر وعلى طهران الوفاء بالتزاماتها والان نبدء بالتفاصيل
وقال لو دريان في جلسة برلمانية بعدما بدأت القوى الأوروبية الثلاث أمس الثلاثاء عملية لتعنيف إيران رسميا على انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 "إيران تفرغ الاتفاق من مضمونه على نحو مستمر. وهو في خطر ويتعين على إيران احترام التزاماتها مثلما نفعل نحن".
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