بالصور.. العثور على قطع آثار معدة للتهريب في ذي قار

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، العثور على قطع آثار معدة للتهريب في محافظة ذي قار. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "أثناء دور الاستلام والتسليم والمسح الميداني في المنطقة التي تتواجد فيها مفرزة المديرية والخاصة بحماية مخزن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة ذي قار، عثرت المفرزة المرابطة على مجموعة من قطع أثرية موضوعة داخل علبة صبغ قديمة".



وأضافت أنه "تم تسليمها أصولياً بمحضر استلام إلى مكتب مفتشية آثار ذي قار وهم بدورهم الى يتم تسليمها الى المتحف العراقي".

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