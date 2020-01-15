بوتين يرشح ميخائيل ميشوستين لرئاسة الوزراء في روسيا

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ميخائيل ميشوستين بتشكيل الحكومة الروسية الجديدة، خلفا لدميتري ميدفيديف.

ووافق ميخائيل ميشوستين الذي يتولى رئاسة هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، على تولي منصب رئيس الوزراء، بعدما رشحه الرئيس الروسي في وقت سابق الأربعاء.



ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم قبول استقالة حكومة دميتري ميدفيديف.



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وقدّم ميدفيديف، في وقت سابق الأربعاء، استقالة حكومته إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وأوضح خلال لقائه الرئيس الروسي أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان.



وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.



من جهته، شكر بوتين أعضاء الحكومة ورئيسها على عملهم، معربا عن ارتياحه لنتائج هذا العمل، كاشفا عن نيته استحداث منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وعرضه على مدفيديف.



وأوضح بوتين أن لمدفيديف خبرة في شغل منصب رئيس الدولة، كما أنه تولى رئاسة الحكومة الروسية على مدار 8 سنوات.

