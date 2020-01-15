فرنسا تعتزم حث واشنطن مواصلة دعمها بالساحل الإفريقي

تعتزم فلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، زيارة واشنطن خلال الأيام المقبلة لبحث الدعم العسكري الأمريكي للقوات الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي، وسط مخاوف متزايدة من انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.



وقالت بارلي، أمام نواب البرلمان، اليوم الأربعاء: "نعتمد حقا على دعم الولايات المتحدة المهم لنجاح هذا الجهد المشترك"، في إشارة إلى العمليات الفرنسية والأفريقية في المنطقة.

وتابعت قائلة: "سأكون في العاصمة الأمريكية خلال الأيام المقبلة لتعزيز الانتشار الحالي".

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وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعترفت بارلي، بتراجع وصعوبة الوضع الأمني في منطقة الساحل بأفريقيا، وذلك في مستهل جولة بين دول المنطقة بدأتها من تشاد، وشملت كلاً من: موريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.

وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة.

لكن بعد 6 سنوات من الوجود المتواصل وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي لا تزال هناك أعمال إرهابية في شمال مالي، ووصلت إلى وسط البلاد، وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتم إنشاء مجموعة دول الخمس بالساحل الأفريقي في شهر فبراير/شباط من عام 2014 بنواكشوط، بهدف "تنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي" في مجال مكافحة الإرهاب الذي يهدد المنطقة.