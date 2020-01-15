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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة طفلة باكستانية من الموت بعد أن دفنتها الثلوج لمدة 18ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365
نجحت صبية عمرها 12 عاما من الموت اليوم الأربعاء، بعد أن دفنتها الثلوج لمدة 18 ساعة إثر اجتياح انهيار جليدي منزل أسرتها في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير.
وتذكرت سامينا بيبي صراخها وهي محاصرة طلبا للنجدة بينما كانت تبكي مستلقية في غرفة تحت غطاء من الثلوج.
وقال مسؤولون باكستانيون إن إجمالي القتلى جراء الانهيارات الجليدية التي وقعت يوم الاثنين في وادي نيلوم في الإقليم الواقع على الهيمالايا والمتنازع عليه بين باكستان والهند زاد إلى 74 قتيلا، ويواصل رجال الإنقاذ انتشال الجثث.وكانت سامينا واحدة من المحظوظين، وقالت لرويترز وهي راقدة في سرير في مستشفى في مظفر أباد تتلقى فيه العلاج مع عشرات المصابين الآخرين بعد أن تم نقلهم جوا من منطقة الانهيار الجليدي ”كنت أظن أنني سأموت هناك“.
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