محمد بن زايد يوثق مناورات لمقاتلات مصرية بهاتفه الشخصي .. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت كاميرات التلفزيون المصري، اليوم الاربعاء، لقطة لولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، وهو يقوم بتصوير عروض المقاتلات الجوية المصرية بهاتفه الشخصي .



وشارك ولي عهد أبوظبي في حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب البلاد، إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

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وشاهد الحاضرون فيلماً تسجيلياً عن القاعدة والتي أقيمت في منطقة رأس بناس بمحافظة البحر الأحمر وبالقرب من الحدود السودانية لتكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة له تعليقاً على إفتتاح القاعدة، "سعدت برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني.. إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي..تمنياتنا لها مزيدا من التقدم والازدهار".

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