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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لأول مرة.. البابا يعين امرأة في أمانة دولة الفاتيكان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365
عين بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الأربعاء امرأة لأول مرة، لتشغل منصبا إداريا في أمانة الدولة، التي تعد من أهم المواقع داخل الفاتيكان.
وأعلن موقع ”أخبار الفاتيكان“، أن فرنسيس، اختار المحامية الإيطالية، فرانشيسكا دي جيوفاني (66 عاما)، لمنصب وكيلة الشؤون متعددة الأطراف في أمانة الدولة.
وبموجب هذا الدور، ستكون فرانشيسكا، مسؤولة عن إدارة شعبة تنسق علاقات الفاتيكان مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية.
وكان البابا، قد دعا مرارا إلى منح النساء أدوارا في إدارة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية بشكل عام، رغم عدم وجود نساء يترأسن أي مكاتب للفاتيكان.
وقالت دي جيوفاني لوسائل الإعلام داخل الفاتيكان، إن تعيين فرنسيس لها ”أظهر اهتمامه بالنساء .. وأتمنى أن أضطلع بدور إيجابي في هذا المنصب الجديد“.
وأمانة الدولة، هي أقوى مكتب داخل الفاتيكان، حيث تقوم بتنسيق العمل الداخلي وكذلك العلاقات الدبلوماسية للفاتيكان مع البلدان الأخرى.
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