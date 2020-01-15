علق رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان على استقالة مدير المخابرات السوداني على خلفية أحداث التمرد اتلي شهدتها البلاد أمس الصلاثاء قائلا:" أنها قيد البحث".
وقال البرهان في مقابلة تلفزيونية، إن 40 جنديا في هيئة العمليات في جهاز المخابرات السوداني سلموا أنفسهم للقوات النظامية، مشيراً إلى أن ما حدث أمس في البلاد بالتمرد، ومؤكدا أن الدولة العميقة موجودة بكل مكان في السودان.
وأضاف البرهان خلال مقابلة مع التلفزيون السوداني أن الجيش السوداني استولى على مدرعات وأسلحة مضادة للطائرات من المتمردين، مشيرا إلى أن صلاح قوش اعتقد أن جهاز المخابرات ملكه وهو لحمايته.
وأكد تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في التمرد.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: الدولة العميقة تحاول زعزعة البلاد و 40 شخصا من هيئة عمليات المخابرات سلموا أنفسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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