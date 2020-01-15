موجز المساء | الجيش المصري يدخل «عصر القوة» .. تركيا تطلب إستئناف الحوار مع مصر .. موجة من الطقس السيئ تضرب مصر .. توجيه تهمة القتل العمد لـ «زوج نانسي عجرم» .. زلزال يضرب الجيزة وأكتوبر!

- إعداد - محمد علي هـاشم

طالب أقطاى استئناف الحوار مع مصر بعد توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة لسنوات.

ونقلا عن مواقع إخبارية تركية، نادى نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي مصطفى اليتاش بنفس دعوة أقطاي .

حيث أشار اليتاش إلى استمرار العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر قائلاً "لدي قناعة بانه سيتم تشكيل علاقات على المستوى الدولي بين البلدين بعد الدبلوماسية التى أسماها بـ"المستترة" بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة له في برنامج ضيف انقرة الذي يتم بثه على قناة تي في فايف التركية، وتابع وزير الاقتصاد التركى السابق: " لدينا العديد من الروابط التاريخية والقواسم المشتركة مع مصر، فلابد على الدول الاسلامية أن تترك خلافاتها جانبا وتفكر في أسباب ما هى تعيشه اليوم من لعبه كبيرة".

مستشار أردوغان: أسباب التعاون مع مصر أكثر من أسباب الحرب والعداء.

قال مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، إن الوجود التركي في ليبيا "بالتأكيد ليس من أجل الحرب"، مشيرا إلى أن أسباب التعاون مع مصر أكثر من أسباب الحرب والعداء.

وتابع أقطاي في مقال له على موقع "يني شفق" التركي: "حينما كانت الحملة الإعلامية في مصر تتحدث عن أن تركيا قادمة إلى ليبيا من أجل محاربة مصر، قلنا وأوضحنا أن تركيا لا يمكنها أن تحارب أي دولة عربية أو مسلمة، بل على العكس من ذلك، هي تريد إيقاف تلك الحرب المشتعلة في ليبيا، والأهم أنها جاءت إثر دعوة رسمية من حكومة شرعية".

وأشار إلى أن "دوافع التعاون فيما بين مصر وتركيا تفوق بحد ذاتها وبشكل كبير، وجود دوافع لإشعال حرب بين البلدين، والاتفاق التركي-الليبي بدوره، يعيد الحقوق المصرية في حدود المنطقة الاقتصادية المنحصرة التي ضاعت بسبب الاتفاق الذي تم بين مصر واليونان، كما يمكن الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك وطرح هذا السؤال، لماذا لا يمكن عقد اتفاقية مع مصر أيضا، على غرار اتفاقية ليبيا، إن اتفاقية من هذا النوع في شرق المتوسط، بين تركيا وليبيا ومصر، ألا يعني تعزيزا وحماية لحقوق شعوب تلك الدول".

تحذيرات للمواطنين .. «موجة من الطقس السيئ تضرب مصر» وتبدأ خلال ساعات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بحاله من حالات عدم الإستقرار في الأحوال الجوية متوسطة الشده إعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء حتي يوم السبت المقبل، تكون ذروتها غدا الخميس، فمن المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة، وتؤدي إلى إضراب حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

يصاحب ذلك تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد ( السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن ومحافظات القناه ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ) بالأضافه لشمال الصعيد ( الفيوم وبني سويف والمنيا حتي أسيوط )، يصاحبها سقوط الأمطار بكميات غزيره مقارنة علي السواحل الغربية علي أن تمتد تدريجيًا لباقي المحافظات سالفة الذكر تكون غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية وبور سعيد وشمال الدلتا تكون متوسطة علي باقي المحافظات.

ويكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، اليوم فقط علي أن تعاود إنخفاضها مره أخرى من 3 إلي 4 درجات إعتبارًا من غدا الخميس علي أن يستمر سقوط الأمطار حتي يوم الأحد القادم بكميات أقل مقارنة بسقوطها أيام الخميس والجمعة والسبت.

ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن ملموس في حالة الطقس إعتبارًا من مساء الأحد القادم، على محافظات ومدن وسط وجنوب الصعيد تكون بعيده تماما عن فرص سقوط الأمطار، ولكن يظل سقوط أمطار خفيفة على الغردقه ورأس غارب.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

توجيه تهمة القتل العمد لـ «زوج نانسي عجرم»

ادعت النيابة العامة في لبنان، اليوم الأربعاء، على زوج الفنانة نانسي عجرم بجرم قتل العمدي، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين بحسب ما نشرته روسيا اليوم .

وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم بجرم قتل المواطن السوري محمد الموسى، وذلك سندا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي).

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وأحيل الادعاء على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وفق ما أفادت قناة "الجديد" اللبنانية.

«بين طريق الفيوم ودهشور» .. زلزال يضرب الجيزة وأكتوبر

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن المعهد رصد اليوم هزة أرضية تقل قوتها عن 2 درجة بمقياس ريختر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بين طريق الفيوم ودهشور شعر بها من هم في نطاق الجيزة وأكتوبر وفقا لما نشرته صدى البلد .

وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن جميع محافظات مصر لم تتعرض لأي زلازل خلال الشهر الماضي وبالأخص محافظة المنوفية التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض من الأخبار حول تعرض المحافظة لهزة أرضية.

وأكد أن هناك تساؤلات حول دخول مصر حزام الزلازل وهو ما نفاه موضحا: " الأمر طبيعي والمعهد بدأ يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازت على اهتمام كبير من الجمهور".

الجيش المصري يتسيد إفريقيا ويدخل «عصر القوة» .. السيسي يفتتح «أكبر قاعدة من نوعها في الشرق الأوسط والبحر الأحمر» .. تم تنفيذها بشكل عاجل

وصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى مصر لحضور مراسم افتتاح،قاعدة برنيس العسكرية، بحضور رؤساء دول ووزراء دفاع عرب وأجانب، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية رفيعة مستوى.

تعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

والهدف الإستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.

معلومات أساسية عن "قاعدة برنيس العسكرية"، أكبر قاعدة من نوعها في الشرق الأوسط والبحر الأحمر:

تقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب شرقي مصر

هي الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة

مهمتها الأساسية حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية

يعتمد عليها أيضا في تأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر

تم إنشاؤها في وقت قياسي لا يتعدى العام

تضم قاعدة جوية وقاعدة بحرية متطورة

تحتوي قاعدة برنيس على عدة ميادين للرماية

القاعدة العسكرية مزودة بمستشفى عسكري ورصيف بحري