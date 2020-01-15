وفد من "القوات" زار سفارة سلطنة عمان معزيان بالسلطان قابوس

زار وفد من حزب "القوات ال​لبنان​ية" سفارة ​سلطنة عمان​ في لبنان وقدّم واجب التعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد باسم الحزب ورئيسه ​سمير جعجع​، وقد ضم الوفد النائبين ​جورج عقيص​ وماجد إيدي أبي اللمع، مستشار رئيس حزب "القوّات" لشؤون العلاقات الخارجيّة إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة إيلي الهندي.

من جهته، أبرق جعجع للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد معزياً بوفاة قابوس ومهنئاً بوصوله إلى قيادة السلطنة، وقد جاء في البرقيّة:

"نتوجه من جلالتكم بأحر التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد. بوفاته خسر ​العالم العربي​ شخصية مميزة تمكنت من قيادة سلطنة عمان نحو الاستقرار والازدهار والنمو، كما جعل منها أرضاً للحوار والتلاقي وسط الصراعات والخلافات الهدامة، واعطاها مكانة دولية يحترمها القريب والبعيد.

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إن اللبنانيين عموماً يعتبرون أنهم بوفاة السلطان قابوس قد خسروا صديقاً وداعماً دائماً لسيادة لبنان واستقراره، ومساهماً في اقتصاده وحاضناً للكثير من أبنائه الذين عاشوا لسنين طويلة في السلطنة وساهموا في نهضتها، أوفياء لحسن الاستقبال ورحابة الفرص التي أعطيت لهم.

في المقابل، نهنّئ أشقاءنا العمانيين، بوصول جلالتكم إلى قيادة السلطنة، بحسب مشيئة السلطان الراحل قابوس، بسلاسة وانتظام، بما يؤمن استمرار الاستقرار والازدهار فيها. ونعول كثيراً على ما سمعنا منكم بأنكم مستمرون بالسير على نهج السلطان الراحل قابوس والتعاون البنّاء مع الأشقاء في ​دول الخليج​.

إننا إذ نأمل من خلال تولّيكم هذا المنصب المحترم أن تشهد العلاقات بين بلدينا عامة، ومع ​حزب القوات اللبنانية​ الذي يتشارك معكم بالنظرة والقيم تحديداً، مزيداً من التطور والتقدم بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، نضع انفسنا بخدمة هذه العلاقة واستمرارها وتقدمها".