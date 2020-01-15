شدياق: لماذا العنف في جونية اليوم؟

أكدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​مي شدياق​ أنه "بغض النظر عن الخلاف حول ​قطع الطرقات​، الكيل بمكيالين بشع! ‏ما حصل في ​جونية​ من عنف شديد مع شباب صغار وتلامذة مدارس،أقل ما يقال فيه: مزعج ومؤلم".

وفي تصريح لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت شدياق أن "الرد على الشتيمة لا يكون بالضرب وشد الشعر. بالأمس لم يتدخلوا في أي مكان، ثم تأخروا قبل وضع حد لأعمال الشغب التخريبية في ​الحمرا​، لماذا ​العنف​ اليوم؟".