أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال مي شدياق أنه "بغض النظر عن الخلاف حول قطع الطرقات، الكيل بمكيالين بشع! ما حصل في جونية من عنف شديد مع شباب صغار وتلامذة مدارس،أقل ما يقال فيه: مزعج ومؤلم".
وفي تصريح لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت شدياق أن "الرد على الشتيمة لا يكون بالضرب وشد الشعر. بالأمس لم يتدخلوا في أي مكان، ثم تأخروا قبل وضع حد لأعمال الشغب التخريبية في الحمرا، لماذا العنف اليوم؟".
كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: لماذا العنف في جونية اليوم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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