مصلحة الطلاب في القوات: نستنكر زج إسمنا في الحملات المضللة والمفبركة

أعلنت مصلحة الطلاب في حزب "القوات اللبنانية" انه "دأبت مؤخراً بعض الجهات، المعروفة منها والمجهولة، مدفوعة بغايات أقل ما يقال عنها خبيثة، الى نشر صور لقطع بعض الطرقات لا سيما في منطقة جبيل أو غيرها، مقحمةً إسم مصلحة الطلاب فيها"، مشيرةً الى أن "مصلحة الطلاب تستنكر وتستهجن زج إسمها في مثل هذه الحملات المضللة والمفبركة".
وفي بيان لها، أوضحت المصلحة أنها " تشير إلى أن جميع التعاميم والبيانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت للحقيقة بصلة"، مشددةً على أنها "المرجع الوحيد والرسمي". داعيةً لـ"استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، فإقتضى التوضيح".
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