الخارجية الأميركية: نحذر مواطنينا في الصين من تفشي الالتهاب الرئوي

نبهت ​الخارجية الأميركية​ مواطنيها الموجودين في ​الصين​، من تفش للالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بوسط البلاد، والذي يُعتقد أن سببه سلالة جديدة من فيروس "كورونا".

وجاء تحذير الخارجية الأميركية إلى تتنبيه للمراكز الأميركية للسيطرة على ​الأمراض​ والوقاية منها حثت فيه المواطنين الذين يسافرون إلى ووهان في الصين على تجنب مخالطة ​الحيوانات​ والابتعاد عن أسواقها وعدم تناول منتجاتها، وذلك إلى جانب إجراءات احتياطية أخرى، طالبةً كذلك من المواطنين الذين يزورون ووهان ويشعرون بأعراض مرضية التماس الرعاية الطبية.

ويأتي التفشي قبل عطلة العام القمري الجديد في أواخر كانون الثاني، عندما يسافر كثير من الصينيين إلى بلداتهم أو إلى الخارج، وتتخذ ​منظمة الصحة العالمية​ و​السلطات الصينية​ خطوات لضمان ألا تتسع رقعة انتشار المرض.