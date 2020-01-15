حسن يعقوب : الحرب الاهليه ربما تعود

أعلن النائب السابق ​حسن يعقوب​ ان "الحرب الاهلية ربما تعود لاننا لا نحاكمهم وان ​رياض سلامة​ كاتم الاسرار ولان دياب يريد مستقلين". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار يعقوب إلى أنه "يقال ان كشف الفاسدين ومحاكمتهم يسبب حرب اهلية طائفية، ويقال ان التعرض ل رياض سلامة مرفوض لانه المنقذ الوحيد، ويقال انهم يدعمون ​حسان دياب​ ويعطوه الثقة دون ان يشاركوا"، إلا أن الحقيقة هي أن "الحرب الاهلية ربما تعود لاننا لا نحاكمهم وان رياض سلامة كاتم الاسرار ولان دياب يريد مستقلين".

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