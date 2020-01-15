قائد الجيش التقى سفيرة استراليا والملحق العسكري الجديد

التقى قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ فسفيرة دولة ​أستراليا​ في ​لبنان​ ريبكا غرندلي التي قدّمت العقيد البحري دوغ غريفتس كملحق ​عسكري​ جديد. إضغط للمزيد

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