بهية الحريري: المهم ان تكون لدينا ارادة التغيير

أشارت النائب ​بهية الحريري​، في اختتام اعمال جلسة توجيهية لمعلمي صيدا، إلى أننا "نسأل الله ان يجتاز بلدنا هذه ​الأزمة​ بخير، ونحن دائما نستشرف القضايا التي تواجهونها مع ​الطلاب​، فالأولاد الذين استقبلتموهم بعد 17 تشرين لا يشبهوا الذين تركتموهم قبل هذا التاريخ. فكان هذا موضوع متابعة مع مدراء ​المدارس​، ان نرى مع بعضنا ما هي الطريقة التي يمكن ان نتعامل بها مع هذا التغيير الذي حصل ".

وأشارت إلى أن "اليونسكوكانت قد اطلقت رزمة المعلم، التي اصبحت بين ايديكم وهم مشكورون، ابدوا استعدادهم للتعاون بالتدريب والتأهيل على موضوع الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم في الأزمات، فهذه المهارات التي نحاول تقاسمها معكم يمكن ان تساعدنا على مواكبة المتغيرات لدى الطلاب وانتم اكثر من يلمسها بعلاقتكم المباشرة بهم. فأنتم لديكم رأسمالنا البشري وهو الجيل الجديد".

ولفتت الحريري إلى أنها تشد "على ايديكم واشكركم على تجاوبكم وهذا دليل انكم تشعرون بالمسؤولية في مرحلة ليست سهلة لكن مع بعضنا البعض يمكن ان نجد حلولا. المهم ان تكون لدينا ارادة التغيير. وهذا ما يجب ان نبقى مركزين عليه مع الطلاب. ونقول لهم: لا تيأسوا فالتغيير ليس "كبسة زر" وانما هو تراكم وان همنا هو ان نصل الى كل طالب وان نحاكي هواجسه وهمومه ونلبي تطلعاته".