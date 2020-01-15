ترامب يصف محاكمة عزله بأنها خدعة دبرها الديمقراطيون

وصف الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "محاكمة عزله بأنها "خدعة" دبرها الديمقراطيون". هذا وكانت قد أعلنت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ الديمقراطية ​نانسي بيلوسي​ انه "سيتم تحديد ممثلي الادعاء والتقدم بلائحة الاتهام لمجلس الشيوخ لمحاكمة ترامب برلمانيا"، معبرة عن "فخرها بتقدم لائحة محاكمة ترامب التي ستحدد التهم التي تشكل أساس محاكمته"، مشيرة الى ان "ترامب يحاكم برلمانيا بسبب محاولته التأثير على ​حكومة​ أجنبية لتحقيق مكاسب شخصية".

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