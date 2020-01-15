السناتور باتريك ليهي: السيسي مسؤول عن وفاة الأميركي مصطفى قاسم

إتهم السناتور الديمقراطي الأميركي باتريك ليهي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسؤول شخصيا عن وفاة المواطن الأميركي مصطفى قاسم.
ومصطفى قاسم، هو مصري يحمل الجنسية الأمريكية، كان قد دخل في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه. وكان قاسم يواجه حكما بالسجن 15 عاما إثر إدانته في قضية فض اعتصام رابعة الشهيرة، بعد إلقاء القبض عليه في مصر عام 2013.
وفي كانون الأول الماضي، أثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره المصري سامح شكري قضية قاسم، المعتقل في مصر منذ أكثر من ست سنوات.
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