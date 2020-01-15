السناتور باتريك ليهي: السيسي مسؤول عن وفاة الأميركي مصطفى قاسم

إتهم السناتور الديمقراطي الأميركي باتريك ليهي، بأن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، مسؤول شخصيا عن وفاة المواطن الأميركي مصطفى قاسم.

ومصطفى قاسم، هو مصري يحمل الجنسية الأمريكية، كان قد دخل في ​إضراب​ عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه. وكان قاسم يواجه حكما ب​السجن​ 15 عاما إثر إدانته في قضية فض ​اعتصام​ رابعة الشهيرة، بعد إلقاء القبض عليه في مصر عام 2013.

وفي كانون الأول الماضي، أثار وزير الخارجية الأمريكي ​مايك بومبيو​ مع نظيره المصري ​سامح شكري​ قضية قاسم، المعتقل في مصر منذ أكثر من ست سنوات.