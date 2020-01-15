الطاقة الاسرائيلية:الغاز المصدر إلى مصر ربما يعاد تصديره إلى أوروبا

أعلن وزير ​الطاقة​ ال​إسرائيل​ي يوفال شتاينتس، أن "صادرات ​الغاز​ الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها إلى ​أوروبا​ عبر محطة إدكو "في غضون أشهر قليلة"، كاشفاً أن "إسرائيل تتحدث مع مصر و​الهند​ حول تصدير غاز شرق المتوسط إلى الهند عبر ​قناة السويس​".

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