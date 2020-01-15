الخارجية التركية: حفتر لا يريد سلاما في ليبيا بل يسعى لحل عسكري

اعتبر وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، ان "بلاده ليست متشائمة حيال الملف الليبي، وأن قائد "​الجيش الوطني​ الليبي"، المشير ​خليفة حفتر​ لا يريد سلاما ولا عملية سياسية، وإنما حلا عسكريا"، مؤكداً ان "​الهدنة​ في ​ليبيا​ لا تزال صامدة".

بدوره أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، في حديث صحفي، "استمرار المساعي لوقف ​إطلاق النار​ في ليبيا، ولا يمكن القول إن الأمل مفقود تماما".