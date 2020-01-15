الخارجية التركية: حفتر لا يريد سلاما في ليبيا بل يسعى لحل عسكري

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ان "بلاده ليست متشائمة حيال الملف الليبي، وأن قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر لا يريد سلاما ولا عملية سياسية، وإنما حلا عسكريا"، مؤكداً ان "الهدنة في ليبيا لا تزال صامدة".
بدوره أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في حديث صحفي، "استمرار المساعي لوقف إطلاق النار في ليبيا، ولا يمكن القول إن الأمل مفقود تماما".
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