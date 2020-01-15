أعلن وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​، أن "​الاتفاق النووي​ في خطر وعلى ​طهران​ الوفاء بالتزاماتها"، وأن "آلية حل النزاع في الملف النووي مع ​إيران​ تستهدف إيجاد حل دبلوماسي لخلافاتنا". وتعليقاً على المستجدات الليبية، أشار لودريان إلى أن "المناقشات الليبية في ​موسكو​ لم تكن ختامية ويجب على جميع الأطراف احترامها قبل ​مؤتمر برلين​ الأحد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسي: الاتفاق النووي في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.