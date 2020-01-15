شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أبناء جمال عبد الناصر عن ادعاءات انضمام الزعيم الراحل لـ"الإخوان"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل انضم جمال عبد الناصر للإخوان؟.. يظل هذا السؤال لغزا يثير جدلا واسعا، فى ظل شهادات أسرة الرئيس الراحل التى تؤكد أنه لم ينضم للجماعة، وتؤكد أن تصريحاته أشارت إلى أنه لم يكن عضوا فى التنظيم، وفى الذكرى الـ 102 لميلاد الرئيس الراحل، تستعرض ”الخليج 365”، شهادات أولاد جمال عبد الناصر حول مزاعم انضمامه لجماعة الإخوان

الدكتورة هدى جمال عبدالناصر عرضت خلال حوارها السابق مع ”الخليج 365” وثيقة بقرار الرئيس الراحل بحل جماعة الإخوان لتحدثنا أكثر عن علاقة الرئيس الراحل بالجماعة، مؤكدة أن الرئيس الراحل كان عدوا للإخوان، لافتة إلى أن الدليل على ذلك هو حادث محاولة الاغتيال فى المنشية عام 1954، لللتأكيد على أنه لم ينضم يوما للجماعة كما روج البعض.

وأوضحت هدى عبد الناصر: "الرئيس الراحل لف على كل الأحزاب، وكان عضوا فى حزب مصر الفتاة وهو فى مرحلة الابتدائية، وكانت الابتدائية فى الماضى تشمل الابتدائية والإعدادية، فموضوع الإخوان هذا محسوم على لسانه وهو ما قاله فى حديث صحفى قبل ذلك".

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المهندس عبد الحكيم عبد الناصر هو أيضا تحدث فى حوار سابق مع ”الخليج 365”، عن ادعاءات انضمام عبد الناصر للإخوان، حيث قال :" الحديث عن أن جمال عبدالناصر درب الإخوان لأنهم كانوا داخلين على المقاومة فى حرب فلسطين، ومن حديثه مع صحفى إنجليزى فى حوار بمناسبة 10 سنوات على ثورة 23 يوليو، وكان الحوار الصحفى فى عام 1962 وسأله سؤالا صريحا حول انضمامه للإخوان، وأجاب عبدالناصر بأنه لم ينضم على الإطلاق، وكان هناك حوار آخر فى عام 65 مع معسكر شباب حلوان، وأكد فيه جمال عبد الناصر عدم الانضمام لجماعة الإخوان، وجمال عبدالناصر فى فترة الثورة دخل فى جميع التنظيمات السياسية، وهو شخصية صعبة جدا وضد فكر الإخوان، وأكثر حزب انضم له جمال عبدالناصر كان حزب مصر الفتاة، لكنه انضم لكل الأحزاب خلال فترة شبابه، لأنه كان يريد تكوين شخصيته وفكرته، ولكن تركهم جميعا، ولم ينضم إطلاقا لجماعة الإخوان كما تزعم الجماعة.