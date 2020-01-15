قطع نادي المغرب التطواني لكرة القدم الطريق على الوداد البيضاوي،، ومساعيه للتعاقد مع اللاعب أيوب لحكل، واحد من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق التطواني هذا الموسم، وذلك بعد أن عبر النادي الأحمر عن رغبته في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأعلن النادي التطواني، اليوم الأربعاء ، تمديد عقد لاعبه بشكل رسمي، لثلاث سنوات إضافية.
وجاء في الموقع الرسمي للنادي التطواني أنه ” جدد صباح يومه الأربعاء 15 يناير 2020، عقد مهاجمه أيوب لكحل إلى نهاية شهر يونيو من سنة 2023.
وجاء تجديد العقد مع المهاجم الواعد أيوب لكحل، لسد الطريق أمام الأندية التي تحاول إغراء اللاعب من أجل الاستفادة من خدماته، بعد المستويات الكبيرة التي أبان عليها الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري رفقة فريق المغرب التطواني”.
جديد ذكره أن إدارة سعيد الناصيري، ربطت اتصالات مع إدارة النادي التطواني من أجل لكحل، لكن القرار الأخير جتء لينهي جميع طموحاته.
يشار إلى أن “الماط”، سرح لاعبه المتألق محمد المكعازي للرجاء البيضاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. المغرب التطواني يقطع الطريق على الوداد بخصوص نجمه لكحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.