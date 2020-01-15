عقب لقاء وزيرة تركية بالرباط.. العلمي: اتفقنا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر

قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، إن المغرب توصل لاتفاق مع تركيا لإعادة النظر في اتفاقية التبادل التجاري التي تجمع البلدين.

وأوضح العلمي، في تصريح صحافي، عقب انتهاء أشغال منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، المنعقد صباح اليوم الرباط، أن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، ستشمل عدة نقاط خلافية، لم يحددها.

وأضاف الوزير، “سيتم التفاهم على النقط الخلافية بين البلدين بحلول نهاية الشهر الحالي”، مشيرا إلى أن “الاتفاق على إعادة النظر بالاتفاقية، جاء بعدما تبين تضرر بلاده بشكل كبير، جراء عدد من بنودها”.

مولاي احفيظ العلمي قال أيضا، إن “البلدين سيعملان سويا من أجل جلب مستثمرين أتراك لضخ استثمارات في السوق المحلية”، مشيرا إلى “اتفاقه مع وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان (التي حضرت المنتدى)، على زيادة نسبة صادرات المغرب لتركيا”.

Advertisements

وعقد الملتقى المغربي التركي اليوم الخميس بالرباط، في وقت يبحث فيه المغرب عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أراضيه، بينما تهدف تركيا إلى تعزيز أسواقها الخارجية، عبر فتح الطرق لمستثمريها وللبضائع التركية.

وحققت الصادرات التركية إلى المغرب خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 16 بالمئة مقارنة مع 2018 إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار العام الماضي.

ويملك رجال الأعمال الأتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، توفر فرص عمل لقرابة 8 آلاف مواطن مغربي.