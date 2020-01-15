في تطورات جديدة..النيابة العامة توجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

في تطورات جديدة، في قضية قتل زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لشاب سوري في منزلهما في لبنان، ادعت النيابة العامة بلبنان، اليوم الأربعاء، على فادي الهاشم، تهمة “القتل العمد”، وذلك في تطور جديد في القضية، بعد إطلاقه النيران على شاب سوري منذ أسبوعين.
وقالت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد إلى زوج المغنية نانسي عجرم، استناداً للمادة 547، كما أُحيل الادّعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور”.
ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية، تصريحا لغابي جرمانوس، محامي الدفاع عن فادي الهاشم، قال فيه: “لم نستغرب الادعاء الراهن، بحق فادي الهاشم، كون المسار الطبيعي، أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس”.
وكانت المحامية عن محمد موسى الشاب الذي قتل بمنزل الفنانة نانسي عجرم أعلنت “أن فريق الدفاع طالب القضاء اللبناني بمنع سفر عاجل للفنانة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم حتى ظهور نتائج التحقيق”.
كما قالت رهاب بيطار رئيسة لجنة الدفاع عن الموسى إن الفنانة اللبنانية قد تكون تخفي شيئاً لصالح زوجها، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
وأثار مقتل الموسى ضجة كبيرة على وسائل الإعلام لما لابس الجريمة من غموض وتناقضات، ما أثار الكثير من الشكوك حول وقوع جريمة منظمة، وحاليا القضاء اللبناني يحقق في القضية بعد أن تطوع عدد من المحامين السوريين لفتح التحقيقات من جديد.
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