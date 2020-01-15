قضت المحكمة الابتدائية في سطات، صباح اليوم الأربعاء، بغرامة مالية في حق 3 أشخاص توبعوا بتهمة “حيازة الأكياس البلاستيكية”.
وقضت المحكمة ابتدائيا بمؤاخذة المتهمين 3، من أجل ما نسب إليهم، والحكم عليهم بغرامة مالية، قدرها 5000 درهم لكل واحد مع الصائر، والاجبار في الأدنى.
وكانت الحكومة أقرت عقوبات قاسية، تهدف إلى متابعة، وزجر المستوردين، والمصنعين، والمستعملين للأكياس البلاستيكية، إذ سيعاقب بغرامة مالية، تتراوح ما بين 2000 درهم، و500 ألف درهم لكل من قام بحيازة أكياس بلاستيكية بهدف توزيعها، أو بيعها.
وينص القانون 18-57 على تحرير المراقبين المكلفين بمحاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مشددة، تصل إلى مائة مليون سنتيم، إلى جانب إغلاق المؤسسات الصناعية، التي تضبط في وضعية مخالفة للقانون، كما يمنح القانون الجديد العامل، أو الوالي سلطة إغلاق المؤسسة الصناعية، التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحرب على البلاستيك”..ابتدائية سطات تقضي بـ 5000 درهم في حق 3 أشخاص بسبب “الميكا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.