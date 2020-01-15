غانتس يقيل مرشحا بقائمة "كاحول لافان" انتقل إلى الليكود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أنه أقال عضو الكنيست غادي يِفَركان، من قائمة مرشحي الكتلة لانتخابات الكنيست المقبلة، وذلك على خلفية عزمه الانشقاق عن الكتلة والانتقال إلى حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأبلغ عضو الكنيست موشيه يعالون، يفركان بإقالته من حزب "تيلم"، الذي يرأسه يعالون ويشكل أحد الأحزاب التي تشكل "كاحول لافان".

في المقابل، عقدت سكرتارية الليكود اجتماعا صادقت خلاله على تخصيص مكان مضمون ليفركان في قائمة مرشحي الليكود لانتخابات الكنيست. لكن ليس واضحا ما إذا كان بإمكان يفركان الترشح في قائمة الليكود في الانتخابات المقبلة.

ويرجح أن نتنياهو سعى إلى ضمان مكان مضمون في قائمة الليكود ليفركان في محاولة لجذب مصوتين من طائفة الفلاشا التي ينتمي يفركان إليها. وكتب يفركان في "تويتر"، أمس، أنه "لأول مرة في تاريخ السياسة الإسرائيلية، يتعامل الليكود أخيرا بجدية تجاه المهاجرين من أثيوبيا ولا يتعامل معهم كأنهم مضمونين مثلما فعل طوال ثلاثين عاما".