تطبيقات مواعدة تسرب بيانات مستخدميها لشركات الإعلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت مجموعة "مجلس المستهلك النرويجي" وهي مجموعة نرويجية متخصصة، انتهاكًا محتملًا لقوانين خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أظهرت أنّ عددًا من تطبيقات المواعدة، تقوم بتسريب معلومات حول مستخدميها لشركات إعلانية.

ووفق ما أعلنته المجموعة أنّ بين التطبيقات المعنيّة تطبيق "غرايندر" و"أوكيكيوبيد" و"تيندر"، كما أوضح المجلس أنه وجد "انتهاكات خطيرة للخصوصية"، في إطار تحليله لكيفية تتبع شركات الإعلانات عبر الإنترنت مستخدمي الهواتف الذكية وملفاتهم الشخصية.

ووفق ما نقلته وكالة لأنباء "أسوشييتد برس" فقد كلّف المجلس الّذي تموّله الحكومة النّرويجيّة، شركة أمن سيبرانيّ تدعى "نيمونيك"، بمهمّة دراسة عشرة تطبيقات على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد"، لتجد الشركة أن التطبيقات أرسلت بيانات المستخدمين إلى 135 خدمة على الأقل، بينها تلك المتخصصة في الإعلانات أو دراسة السلوك.

واعتبر المجلس أنّ نتائج الدراسة دلالة على أنّ "الوضع خارج السيطرة تمامًا"، مشيرًا إلى أنّ معظم التطبيقات لم تقدم للمستخدمين آليات تتماشى مع القانون الأوروبي، وحثّ المنظمين الأوروبيين على تطبيق نظام خصوصية البيانات العامة المعتمد هناك.

كما قدّم المجلس شكاوى رسمية إلى هيئة حماية البيانات النرويجية ضد "غرايندر"، مشيرًا إلى أن التطبيق قد أرسل بيانات شملت مواقع المستخدمين الجغرافية GPS والسنّ والجنس، إلى شركات أخرى.

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كما اتّخذ المجلس إجراءات رسمية ضد منصة إعلانات لتطبيقات الهواتف المحمولة "موباب" المملوكة لشركة "تويتر"، وضد شركات أربع أخرى في مجال تكنولوجيا الإعلانات.

فيما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" أمس الثلاثاء عن شركة "تويتر" قولها إنها عطلت حساب "غرايندر" على منصتها "موباب"، وتحقق في المسألة.

كما ذكر تقرير المجلس النرويجي أن تطبيق تتبع الدورة الشهرية "ماي دايز" وتطبيق الماكياج "بيرفكت 365"، كانا ضمن التطبيقات التي تتشارك البيانات الشخصية مع الخدمات الإعلانية.

وقالت شركة "آي إيه سي"، المالكة لتطبيقي "تيندر" و"أوكيكيوبيد"، إنها تتشارك المعلومات مع أطراف ثالثة فقط عندما يكون ذلك "ضروريًّا لتشغيل نظامها الأساسي".