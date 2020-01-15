جيش الاحتلال: رصد إطلاق 4 قذائف صاروخية واعتراض اثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رشقة قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه "غلاف غزة" في جنوب البلاد، اليوم الأربعاء، وأنه تم رصد أربع قذائف صاروخية، واعترضت "القبة الحديدية" اثنتين منها.

وأطلقت القذائف الصاروخية باتجاه بلدات المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف".

ورغم تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إطلاق قذائف صاروخية من غزة باتجاه جنوب البلاد، في الأسبوعين الأخيرين، جاء على خلفية التوتر في المنطقة إثر اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وكانت إسرائيل أعلنت في أعقاب الاغتيال إنها بعثت برسائل إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، عبر مصر، تحذر من محاولات للرد على الاغتيال.