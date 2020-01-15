أوكرانيا تطلب دعماً المانيا لمحاكمة إيران والأخيرة تعثر على جثامين الضحايا

الأربعاء 15 يناير 2020

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مساندة ألمانيا من أجل ضمان مثول من أسقطوا طائرة ركاب في إيران الأسبوع الماضي أمام العدالة.



إلى ذلك أعلن رئيس النيابة الجنائية بالعاصمة الإيرانية طهران، محمد شهرياري، اليوم الأربعاء، العثور على جثامين طاقم الطائرة الأوكرانية التي تحطمت نتيجة إصابتها بصاروخ أطلقه الحرس الثوري بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن شهرياري قوله : لقد تمكنا من تحديد جثث أعضاء الطائرة الأوكرانية المنكوبة، ظهر اليوم الأربعاء، من بينهم قائد الطائرة .. مضيفا أن من بين هذا الطاقم ستة من المضيفين واثنان من مساعدي قائد الطائرة .

Advertisements

وأوضح شهرياري ”كما تم تحديد هويات 145 ضحية أخرى، ومع الكشف عن هوية طاقم الطائرة بلغ عدد الجثث التي تم التعرف عليها 154 شخصا حتى الآن، بما في ذلك 4 من المواطنين السويديين“.

وتابع المسؤول الإيراني أنه ”بناءً على أمر رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أُحيلت القضية إلى المنظمة القضائية للقوات المسلحة لإجراء مزيد من التحقيقات بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية، وحتى نهاية عصر اليوم تم تسليم جثة 70 ضحية إلى عائلاتهم حتى ظهر الأربعاء“.

وبلغ عدد ضحايا طاقم الطائرة الأوكرانية 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين، بينهم من حملات الجنسية الكندية والأوكرانية والأفغانية والبريطانية.