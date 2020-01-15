مستشار أردوغان يعترف : لن ننسحب من ليبيا

الأربعاء 15 يناير 2020

اعترف مستشار الرئيس التركي، ياسين اقطاي، أن بلاده لن تنسحب من ليبيا وذلك في إطار الجهود التي تبذل حالياً لإنهاء الأزمة الليبية والحرب التي تشهدها بين ميليشيا حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني .



وجاءت تصريحات أقطاي لوكالة سبونتيك الروسية، بعدما أخفقت تركيا وروسيا في إقناع قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر بتوقيع اتفاق ملزم بوقف إطلاق النار لوقف الهجوم الذي بدأ قبل تسعة أشهر من أجل طرد الميليشيات من العاصمة الليبية .

وقال أقطاي إن تركيا لا تنوي الانسحاب من ليبيا ولا تعتبر وجودها احتلالا، على حد زعمه .

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وفي وقت سابق، طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بدور عربي لمواجهة التدخلات التركية في ليبيا.

وقال خلال كلمة ألقاها أمام جلسة للبرلمان العربي في القاهرة: "نطالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي لليبيا".

كما دعا إلى رص الصفوف لإبرام اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

وانتقد كافة التدخلات التركية في بلاده، وتساءل عن "أي إرث يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا"، متهماً إياه بمحاولة إحياء إرث الظلم العثماني في ليبيا.