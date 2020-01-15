قراصنة إيرانيون يتوعدون النظام بعد أختراق مواقع لوزارة الإتصالات

الأربعاء 15 يناير 2020

توعد قراصنة إيرانيون معارضون، النظام الإيراني وذلك إختراق عدد من مواقع وزارة الإتصالات الإيرانية .



ولفت التقرير المنشور على موقع ”إيران واير“ المعارض، أن موقع وزارة الاتصالات الإيرانية بالإضافة إلى 28 موقعا تابعا للوزارة تعرضوا منذ يوم الأحد الماضي لاختراق عبر عملية قرصنة إلكترونية على يد مجموعة من القراصنة الإيرانيين المعارضين للنظام تُدعى #OP999.

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وأضاف أن السلطات في إيران لم تنشر حتى الآن أي تفاصيل عن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له مواقع وزارة الاتصالات، بينما كشفت مجموعة القراصنة عن الواقعة بعدما نشرت رسالة على مواقع وزارة الاتصالات.

وبحسب تقرير ”إيران واير“، جاء في نص رسالة مجموعة القراصنة الإيرانيين: ”هذا تحذير جدي لجميع المسؤولين الحكوميين والعسكريين لنظام الجمهورية الإسلامية، فيا من حكمتم خلال 40 عاما عبر كذب ممنهج وفساد مستشرٍ وجرائم ضد المواطنين الإيرانيين وشعوب دول العالم، فلتعلموا أن يوم الحساب ردا على أعمالكم الخبيثة بات قريبا جدا عن تصوركم“.

وتابع القراصنة الإيرانيون في رسالتهم: ”لن يمر طويلا، وسوف تأتون لطاولة المحاكمات العادلة، وقد حان الوقت لمحاسبة جميع أوجه الظلم طيلة هذه السنوات، وعليكم أن تعلموا أن مقاومتكم لهذا الأمر سوف تنتهي بمصير كمصير قاسم سليماني”