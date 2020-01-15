شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتكفل بإيصال الكهرباء لمناطق غرب سقطرى والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 تكفلت شركة تابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد بإيصال الكهرباء إلى مناطق غرب محافظة أرخبيل سقطرى .

وبدأت فرق شركة دكسم باور التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، في تنفيذ أعمال توصيل الكيبل الأرضي للكهرباء لمناطق الساحل الغربي بمحافظة أرخبيل سقطرى. Advertisements وتشمل المرحلة الأولى توصيل الكيبل الأرضي لمنطقة الشيخ زايد بطول 5 كيلومترات، فيما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بمنطقة سلمهو. وكانت شركة دكسم باور قد افتتحت محطة كهرباء دار الأيتام بمنطقة قشيعهن. يشار إلى أن الشركة دشنت الأسبوع الماضي العمل بمحطة زايد 4 التي يفترض تغذيتها جميع مناطق الساحل الغربي بالكهرباء.

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