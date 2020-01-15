المجلس العربي للطفولة يعلن فتح باب التقدم لجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة بالوطن العربي

المناطق _ القاهرة

أعلن المجلس العربي للطفولة والتنمية فتح باب التقدم وشروط الترشح للدورة الثانية لجائزته بعنوان “جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي” التي تقام تحت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية.

وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور حسن البيلاوي في تصريح له اليوم، بأن الدورة الثانية من جائزة المجلس جاءت حول موضوع “تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة”، وذلك انطلاقا من رؤية المجلس وتوجهه الإستراتيجي، وسعيًا نحو بحث ومناقشة عدد من المفاهيم والمكونات المعرفية والعلمية لهذه الثورة الصناعية الجديدة، وفق نسق فكرى جديد يؤسس لعلاقة عضوية بين الطفل والثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن الجائزة موجهة لكل الباحثين وتستهدف في هذه الدورة الأبحاث التطبيقية لإثراء البحث العلمي من أجل توسيع قدرات الأطفال وزيادة فرص مشاركتهم وتمكينهم من مهارات القرن الحادي والعشرين، وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة بالمجلس المهندس محمد رضا فوزي، أن قيمة الجوائز تتمثل في خمسة آلاف دولار للجائزة الأولى وأربعة آلاف دولار للجائزة الثانية وثلاثة آلاف دولار للجائزة الثالثة، إضافة إلى عشرة أبحاث فائزة بالنشر بمبلغ خمس مئة دولار لكل بحث، منوهًا بأن باب التقدم سيظل مفتوحًا لهذه الدورة من الجائزة حتى 30 يونيو 2020.