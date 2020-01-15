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توجيه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم والان نبدء بالتفاصيل

وجهت النائبة العامة اللبنانية القاضية غادة عون، اليوم الاربعاء تهمة القتل العمد، لفادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، وذلك على خلفية مقتل شاب سوري.

وذكرت الوكالة "الوطنية للإعلام اللبنانية" اليوم أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم بجناية القتل القصد.

وحسب الوكالة ، أحالت القاضية الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وتعرضت فيلا نانسي عجرم ، حسب التحقيقات ، للاقتحام من قِبل سارق من الجنسية السورية ، إذ أطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه فأرداه قتيلا ، وتم توقيف الهاشم قبل أن يطلق القضاء اللبناني سبيله.

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