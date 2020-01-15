شكرا لقرائتكم خبر عن استقاله رئيس الوزراء الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف استقالة الحكومة الروسية بأكملها، بحسب تقارير لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" اليوم الأربعاء.

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