شكرا لقرائتكم خبر عن استقاله رئيس الوزراء الروسي والان نبدء بالتفاصيل
أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف استقالة الحكومة الروسية بأكملها، بحسب تقارير لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" اليوم الأربعاء.
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