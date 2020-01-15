شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعلن مشاركته رسمياً في "مؤتمر برلين" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي مشاركته في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي سيعقد الأحد المقبل في العاصمة الألمانية.

وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، والممثل الأعلى الأوروبي جوزيب بوريل يقودان الوفد الأوروبي لهذا اللقاء.

وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يدفع بشكل حثيث في اتجاهات محددة وهي فرض وقف إطلاق النار، وفرض حظر على السلاح، وتبني تدابير محددة لتنفيذ ذلك وصولا إلى تسوية سياسية صلبة.