هذه هي الأفلام العربية المنافسة في سباق الأوسكار 2020

واللافت في الحضور العربي هذا العام أن الأفلام المرشحة لم تكن في فئة أفضل فيلم دولي أو أفضل فيلم من لغة غير الإنجليزية، أي أن دولها لم ترسلها لتمثلها في المسابقة الرسمية للأفلام بغير اللغة الإنجليزية.والملاحظ أيضا أن اثنين منها فيلمان تسجيليان طويلان، وفيلم واحد روائي قصير، ما يعني غياب الفيلم الروائي العربي الطويل عن المسابقة هذا العام، بعد ترشيح فيلم "كفر ناحوم" العام الماضي.

ويتناول الفيلمان السوريان موضوعا متشابها وهو الحرب السورية، وفي هذا التقرير نفرد مساحة لهذه الأفلام الثلاثة التي تمثل العرب في حفل الجوائز السينمائية الأهم على الإطلاق.

الكهف

ينقلنا الفيلم إلى كهف تحت الأرض في الغوطة السورية، حيث نتعرف إلى الطبيبة أماني وبقية طاقم هذا المستشفى البدائي، الذين يحاولون إنقاذ حياة من يستطيعون في ظل ظروف جد قاسية.



لا يقدم الفيلم فقط صورة حزينة لسوريا ما بعد الحرب، لكن كذلك نظرة مقربة على هذه المرأة السورية الشجاعة، التي اختارت ترك عائلتها حتى تقوم بعملها النبيل -طبيبة في ظل نقص بالأطباء- وعلى الرغم من ذلك تعاني من العنصرية الذكورية تجاهها، فحتى مرضاها يهاجمونها لأن مكان المرأة المنزل.

تميز الفيلم بمحاولة أمينة في نقل الأوضاع التي يعيش فيها السكان، وكيفية إدارة المستشفى تحت تلك الظروف، دون إجبار المشاهد على ذرف الدموع بطريقة مبتذلة.

فيلم "الكهف" (The Cave) من إخراج فارس الفايد، الذي شارك في كتابته مع اليسار حسن، وعُرض الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان تورنتو السينمائي حيث حصل على جائزة اختيار الجمهور لأفضل فيلم وثائقي، وجوائز متعددة أخرى بمهرجانات مختلفة اشترك بها، وحصل على تقييم 96% على موقع الطماطم الفاسدة من 52 مراجعة نقدية.