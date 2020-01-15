قادة الحشد يؤكدون ضرورة منع اي محاولات 'داعشية' لتهديد أمن المناطق

أكد قادة الحشد الشعبي، الأربعاء، على ضرورة منع أي محاولات "داعشية" لتهديد أمن المناطق والمدن.
وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لآمري الالوية ومسؤولي القواطع والتشكيلات في الحشد الشعبي".
وأضاف أنه "في بداية الاجتماع وقف المجتمعون دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه الشهداء"، مؤكدين "استمرارهم على نهجه وخطاه في الدفاع عن العراق وشعبه".
وأضاف أنه "في بداية الاجتماع وقف المجتمعون دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه الشهداء"، مؤكدين "استمرارهم على نهجه وخطاه في الدفاع عن العراق وشعبه".
وأوضح البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة ادامة الزخم ضد العدو الداعشي ومنع اي محاولات لتهديده أمن المناطق والمدن"، مشددين على أن "دماء القادة الشهداء ستكون نبراسا لهم في اعلاء كلمة العراق والدفاع عن الشعب والمقدسات".
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