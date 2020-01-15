الرياضة النيابية تدعو وزارة الشباب للتعامل مع ثلاثة اتحادات معترف بها دولياً (وثيقة)

رياضة 2020-01-15 | 16:26 609 مشاهدة دعت لجنة الشباب والرياضة النيابية، وزارة الشباب والرياضة ولجنة القرار 140 المنبثقة من رئاسة الوزراء، الى التعامل مع اتحادات الجودو والسباحة وكرة السلة، كونها معترف بها دولياً. وتم اعلام الوزارة بكتاب رسمي صادر من اللجنة البرلمانية، للتعامل مع الهيئات الادارية برئاسة كل من سمير الموسوي وسرمد عبدالاله وحسين العميدي. المحرر: محمد خليل

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