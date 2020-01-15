بالوثائق.. القضاء يُبطل انتخابات نادي الشباب الرياضي

رياضة 2020-01-15 | 16:02 710 مشاهدة قرر مجلس القضاء الاعلى، اعتبار انتخابات نادي الشباب الرياضي، باطلة بأعتبار المكتب التنفيذي غير شرعي بعد دعوى قضائية رفعها رئيس النادي السابق غانم عريبي. المحرر: محمد خليل

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