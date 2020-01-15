العثور على جثة مجهولة الهوية شرقي بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية شرقي العاصمة بغداد. وقال المصدرفي حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت، ظهر اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية في احد المبازل ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة"، مبينا أن "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الصدر".



واضاف المصدر، ان القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا في الحادث".

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