رياضة 2020-01-15 | 15:58 969 مشاهدة احرز لاعب منتخب العراق بالاسكواش لفئة المتقدمين محمد فرمان لقب بطولة المحترفين (الستلايت) الدولية للرجال والنساء والتي اختتمت مؤخرا على ملاعب مجمع القاهرة الدولي في جمهورية مصر العربية وبمشاركة 30 لاعبا مصريا. وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة حسين ضياء ابو العيس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "اللاعب محمد فرمان تفوق في اللقاء النهائي على منافسه المصري محمد الالباني بنتيجة ثلاثة اشواط لواحد في واحدة من اقوى مباريات البطولة".



واشار الى ان "اللاعب محمد فرمان وبقية زملائه في المنتخب الوطني لفئة المتقدمين تنتظرهم مشاركة في غاية الاهمية الا وهي منافسات بطولة اسيا التي من المقرر ان تقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال شهر اذار المقبل وبمشاركة نخبة من ابرز المنتخبات القارية لكلا الجنسين".

المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب عراقي يتوج ببطولة المحترفين الدولية بالاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.