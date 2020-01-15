أوكرانيا تطلب مساعدة ألمانيا لمحاسبة من أسقطوا طائرتها بإيران

موقع تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران - أ.ف.ب‎

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساندة بلادها من أجل ضمان مثول من أسقطوا طائرة ركاب في إيران الأسبوع الماضي أمام العدالة.



وطالبت أوكرانيا، إيران بتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي أودت بحياة 176 راكبا، ولم تستجب طهران لطلب كييف حتى الآن.

وأكد مسؤول أوكراني أن إيران لم تستجب لطلبنا بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المحطمة حتى الآن.

وكانت السلطات الإيرانية قالت إنها لن تسلم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وصباح الأربعاء الماضي، استيقظ العالم على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران أودت بحياة 176 شخصا.

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وفور سقوط الطائرة صدرت تقارير تشير إلى أن الحادث لم يكن بسبب أعطال فنية، حيث تزامن سقوطها مع استهداف طهران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وأنكر مسؤولون رسميون إيرانيون لمدة 3 أيام سقوط الطائرة المنكوبة نتيجة إطلاق صاروخ من جانب مليشيا الحرس الثوري الإيراني؛ حيث ردد بعضهم أقاويل تتبنى نظرية المؤامرة بشأن الحادث قبل الاعتراف رسميا بالمسؤولية عن الحادث.

وأمس الثلاثاء، كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية عن توترات تتصاعد بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية وتداعياتها الوخيمة على البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن التوترات ازدادت بعدما وجه إليهم مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني اتهامات بالتضليل فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأوضحت أنه مع اندلاع الاحتجاجات التي شهدتها شوارع إيران احتجاجا على إسقاط الطائرة بدأ أنصار روحاني يوجهون دفة الغضب الشعبي باتجاه خصومهم الأكثر تشددًا في الحرس الثوري.

ولفتت إلى تصريح الرئاسة الإيرانية بأن الحرس الثوري أخبرها بعدم ضلوعه في الحادث، خلال توضيح السبب وراء إنكار مسؤولية الحادث الذي أودى بحياة 176 شخصًا.